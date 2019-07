Saksamaa parimateks valiti Reus ja Klopp

«Seekord on parem tunne kui seitse aatat tagasi. Kui sa oled mängija, kel on jäänud veel 3 või 4 aastat karjääri, tähistad sa edu rohkem kui varasemalt,» ütles 30-aastane sakslane. Reus teenis 150 häält 540st võimalikust, teisena kogusid enim hääli Kai Havertz (Leverkuseni Bayer) and Joshua Kimmich (Müncheni Bayern).