Tanel Leok teenis kõva võitluse järel Tsehhi MM-etapilt 15. koha

Etapi kokkuvõttes teenis Leok kümme punkti ja see andis talle 15. koha. Maailmameistrivõistluse üldarvestuses on Leok tänase etapi järel 142 punktiga 17. kohal. Tsehhi etapi võitis 50 punktiga Romain Febvre, teise koha sai 44 punktiga Tim Gajser ja kolmanda koha 40 punktiga Jeremy Seewer. Ülivõimsa liidrina jätkab Gajser (582 punkti), teisel kohal on Seewer (405 punkti).