Roberts Štelmahers: Kalev/Cramost saab ühtne löögirusikas

«Sellest on umbes kuu aega, kui sai käed Kaleviga löödud. Kalev on austusväärne ning ajalooga klubi. Teada-tuntud tugeva organisatsiooniga. Pean tunnistama, et oli ka mitmeid teisi pakkumisi. Väga oluline oli Kalevi osalemine VTB liigas. Kalev/Cramo kasuks otsustamisel mängis rolli ka fakt, et Tallinn on kodule lähedal,» rääkis Štelmahers.