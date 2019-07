Eestlased võitsid rogaini MMil kulla

Nõudlikele oludele vaatamata tõestasid MMil osalenud eestlased, et rogain on jätkuvalt Eesti orienteerumise paraadala, kus tiitlivõistlustelt ei tulda tagasi tühjade pihkudega.

Tänavused rogaini maailmameistrid on Timmo Tammemäe ja Rain Seepõld, kes kogusid 414 punkti. Timmole on see teine rogaini MMi kuld, eelmise võitis ta 2014. aastal USAs koos vendade Rain ja Silver Eensaarega. Timmo seekordne võistkonnakaaslane Rain Seepõld on varem tuntud ultrajooksjana.