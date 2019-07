Tour de France'i võitja Egan Bernal: see on mu suurim triumf!

21 etapi järel oli 22-aastase Bernali edu teisel kohal asuva Geraint Thomasi ees üks minut ja kümme sekundit. See kinnitas tõsiasja, et noormehest sai Esimese maailmasõja järgse perioodi noorim tšempion ja esimene kolumbialane, kes Touri võitnud.