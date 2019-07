Jürgen Klopp: ma ei ole kade, et rivaalid nii palju raha kulutavad

Uudisteportaal Sportbible vahendab, et Kloppi sõnul ei ela nad fantaasiamaailmas ning on sel suvel teinud kaks vajalikku ostu – 1,3 miljoni naela eest ostetud Sepp van den Berg ja 16-aastane Harvey Elliot.

Sel üleminekuperioodil on nende rivaalid Manchester City ja Tottenham kulutanud rekordilisi summasid, kuid Sportbible sõnul see Kloppi ei häiri ning ta ütleb: «See aasta ei ole Liverpooli lõpp. Järgmisel aastal on uus üleminekuperiood. Praegune meeskond on väga hea ning me oleme sellesse palju investeerinud, nüüd tuleb meil sellega hakkama saada.»