Jakob Mattias Oja võitis kardisõidu Soome MV etapi

«Hoog oli seekord endalegi üllatavalt hea, seda nii uue kui ka kasutatud rehviga. Esimese finaalsõidu rikkusin vähe ise stardiga ära, teises enam seda viga ei teinud. Tulemuse teeb eriliseks see, et ma polnud sellel rajal kunagi enne sõitnud», selgitas Oja pärast õnnestunud esitust. «Ennekõike andis see sõit enesekindlust, et suudan lisaks koduste radadele eesotsas olla ka Soome tugevas võistlussarjas.»