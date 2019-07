Oliver Venno koondisest väljajäämisest: tahtsin ka pereelu elada

See on puhtalt treeneri otsus. Mul pole siin midagi öelda.

Milline on sellest tulenevalt seis EMile mõeldes? Kas on sul lootust veel rongile jõuda?

Pigem ei. Väga valikuvariante seal ei jäänud. Üsna kindel, et EMil ma seekord ei mängi. See oli tegelikult mõlemapoolne lahendus. Lähen ilmselt peagi Türki ära ja alustan seal ettevalmistust (Venno on Türgi tippklubi Istanbuli Galatasaray mängija - toim).