Arsenali jalgpalluri aiast leiti surnukeha

Mahalla al-Kubra asub Egiptuses, Kairost ligikaudu 100 km põhja pool ning BBC vahendab, et Mohamed Elneny isa Nasser’it ootas aeda minnes ees õõvastav leid – arvatavasti elektrišoki tagajärjel surnud mees. Politsei kahtlustab surma põhjusena elektrišokki just seetõttu, et mees üritas Elneny’de krundilt elektrikaableid varastada.