Madridi Reali staarmängija naasis suvepuhkuselt ülekaalulisena

Nüüd on avalikkuse ette ilmunud, et Reali rekordost, belglane Eden Hazard, tuli pärast suvepuhkust klubi juurde ülekaalulisena.

Väidetavalt on see juba tekitanud muret klubi tippude seas ning president Florentino Perez on kaotanud mängijasse usu ja ostis ta ainult peatreeneri Zinedine Zidane’i palvel.