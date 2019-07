Celticu peatreener: eelmine mäng andis hea edu sisse, kuid midagi kerget homme ees ei oota

Mängu ettevalmistuse koha pealt sõnas Lennon, et kindlasti oli positiivne eelmise nädala 5-väravaline võit, kuid homsest mängust ei oota nad midagi kerget.

«Kõik mängijad pole küll 100%-lise mänguvalmiduse peal, kuid kõik on näljased ning peame eelmise nädala momentumi endaga kaasa võtma,» ütles Lennon.

Esimeses kohtumises kaks väravat löönud Ryan Christie on Lennoni sõnul ka homme üks võtmeisikutest Celticu poolelt.

Tiimi vaimse valmikoleku kohta rääkis Lennon, et võõrsil mängud on alati mängijate jaoks raskemad. «Nii nagu elus, on ka jalgpallis paigal taarumine sinu suurim vaenlane. Mugavustsooni ei tohi laskuda.»