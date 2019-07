Neymari vastu esitatud vägistamissüüdistuse uurimine lõpetati

Juba nädalaid kõneainet pakkunud skandaal sai AFP sõnul alguse 2. juunil, kui Neymar lisas oma sotsiaalmeediasse video, kus ta annab teada, et teda on vägistamises süüdistatud. Brasiillanna väidab, et staarpallur vägistas ta maikuus Pariisis ühes hotellis. Neymar on algusest peale süüd eitanud.