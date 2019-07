Dopingu nõiaring Keenia jooksjate seas: mina kasutan, sest teised kasutavad

Alex ei soovinud enda sõnul keelatud aineid tarbida, vaid ausat sporti teha. Ausa spordiga teenida endale elatist ning raske tööga oma perekond vaesusest välja aidata. Kahjuks aga jõuab talle kohale tõsiasi, et tema konkurendid suudavad süsteemist mööda hiilida ning jõuavad spordimaailmas dopingut tarvitades palju kaugemale.

Ta hakkab kasutama erütropoetiini (EPO), mis stimuleerib punaste vereliblede teket organismis. Mida rohkem punavereliblesid, seda parem on hapnikutransport. EPO on küll Maailma Antidopingu agentuuri keelatud ainete nimekirjas, kuid Keenias ei ole selle aine kasutamine nii hästi reguleeritud.

Alexi kommentaar AFP-le: «Ma pidin seda kasutama, et elatist teenida. Ei ole võimalik võistelda inimestega, kes seda kasutavad ning siis võistlustelt mingit mõistlikku tulemust oodata. Tänapäeva sport ei ole puhas.»

Rahvusvahelistel võistlustel on Keenialaste edu ilmselge – maailma 100-st parimast maratonijooksjast 38 on keenialased. Lisaks sellele teenib maratonijooksuga elatist pea 1000 sportlast, kellest valdav enamus kunagi tippspordini välja ei jõua.