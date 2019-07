Kuum võidusõit: Elva tulistel tänavatel jõudis finišisse esimesena Gert Jõeäär

Esimese vahefinishivõidu võttis Taavi Kannimäe, kümnekonna kilomeetri pärast mäefinišis oli esimesena päral Caspar Austa. Poole maa peal said teistelt eest minema Ivo Suur ja Gert Jõeäär, lõplik lahendus nende vahel toimus kõigest paar kilomeetrit enne lõppu.

«Teist aastat järjest on aasta kuumim ilm just Elvas ja ega ma väga hea meelega kusagil juurikate otsas parme toita ei tahakski. Tänasesse ilma väga sobiv rada. Pidin küll üllatavalt palju grupi ees teisi vedama, aga ei hullu. Tüdrukuna olen juba harjunud. Vett sain raja kõrvalt piisavalt, üle ei kuumenenud ja võita on alati tore,» olid Janelle muljed.