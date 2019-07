Conor McGregor on maruvihane – UFC president kutsus võitlejat liiga väikeseks

Dana White aga seda kohtumist eriti reaalseks ei pea, kuna tema sõnul on varem veel madalamas kaaluklassi võistelnud McGregor liiga väike, et Masvidalile vastu saada. Business Insider sai White’ilt konkreetse kommentaari: «Mina arvan, et Masvidal on tema jaoks liiga suur, Conor ei nõustu. Seega, Conor ei olnud õnnelik, kui ma ütlesin, et Masvidal tema jaoks liiga suur on.»

Dana White says Conor McGregor was unimpressed that the UFC president said Jorge Masvidal was "too big" for the Irishman. pic.twitter.com/mZsiKCPJfp

Ta lisas veel: «Ma olen seda miljon korda öelnud ja ütlen veel – see mees võitleb kõigiga ja mind ei huvita, kas ta on vihane või mitte. Mina arvan, et Masvidal on Conori jaoks liiga suur. Kui me kunagi sinnamaani jõuame, et võitlus võiks toimuda, olen kindel, et see on miski, mille pärast me Conoriga vaidleme.»