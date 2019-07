UAE Team Emirates’i ebaedu Tour de France'il veeretatakse uue spordijoogi kaela

Cyclingnews vahendab, et TV 2 Norway rattaeksperdi ning endise ratturi Thor Hushovd’i sõnul hoidsid UAE ratturite kehad uue joogi tõttu liiga palju vett kinni ning see ei lasnud sõitjatel endast 100 protsenti anda.

Rattaekspert ja treener Johan Kaggestad’i sõnul on tegemist suure uudisega, kui see väide peaks tõeseks osutuma.

Kaggestad: «Minna aasta kõige tähtsamale rattavõistlusele ning võtta kasutusele midagi uut, mida varem pole proovitud, on tõeline kaotus. Alati tuleb kasutada seda, mida oled varem proovinud ning milles saad kindel olla. Ei saa mängida millegi uuega, millega revolutsiooni tekitada. See on UAE tiimi poolt ebaprofessionaalne.»