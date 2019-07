Tallinnasse tuleb 3x3 tänavakorvpalliturniir Red Bull Reign

Red Bull Reign on FIBA 3x3 reeglite alusel mängitava tänavakorvpalli variatsioon – mängitakse 21-punktini või 10-minutilise mänguaja lõpuni.

Seetõttu põhineb mäng rünnakul ja kiirel tempol. Igast alagrupist pääseb edasi 2 enim Red Bull Reign punkte saanud meeskonda. Punkte saab teenida mängu võiduga (5 punkti) ja Make It Reign boonusega (6 punkti). Make it Reign boonuse saab meeskond, kes alagrupimängudes on visanud enim punkte.