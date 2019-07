Eesti ründetalent jätkab arengut Saksamaa tippakadeemias

Eelmisel kevadel siirdus toona samuti 16-aastane väravavaht Karl Jakob Hein Nõmme Unitedist Londoni Arsenali. Šapovalovi näol on paljude spetside hinnangul tegemist võrreldava talendiga. Iseäranis huvitav, et ka noor ründaja käis Põhja-Londoni akadeemias korduvalt oskusi näitamas ja püsis viimseni Arsenali radaril, kuid lõpuks langes liisk siiski Freiburgi kasuks.

«Aleksandri vastu tunti huvi väga mitmelt poolt. Aga välistasime juba eos võimaluse, et ta hakkaks klubist klubist reisima, mis võinuks tekitada kõigis segaduse. Valisime välja kaks klubi, Arsenali ja Freiburgi,» kirjeldas Hurt. «Kui Arsenal jättis ta nii-öelda skauting-nimekirja ega teinud veel lõplikku otsust, siis Freiburg tuli pärast meie teist sealkäimist välja konkreetse pakkumisega.»

Hurda teada hakkab Šapovalov treenima koos aasta vanemate ehk 2002. aastal sündinud poistega. «Ka eelmisel korral Freiburgis viibides harjutas ta just selle võistkonnaga, kelle šveitslasest treeneri huvi oli suur ja selge. Samuti polnud otsustamisel vähetähtis esindusmeeskonna ja akadeemia vaheline side. Näiteks moodustatakse iga paari nädala tagant korra grupp parimatest akadeemia noortest, kellele viivad treeningu läbi esinduse juhendajad. See ei ole tänapäevases tippjalgpallis põrmugi tavaline. Kogu mängufilosoofia on klubis ühine,» näitlikustas Hurt.