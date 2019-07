Järelvaadatav: Eesti U18 korvpallikoondis pidi vastu võtma turniiri esimese kaotuse

Homme mängib Eesti alagrupist edasisaamiseks Poola U18 koondisega, kes on alagrupiliider.

Eesti koondis on seni pidanud EMil kolm mängu ja võitnud need kõik. Alagrupis paiknetakse teisel kohal, samuti täiseduga jätkava Poola järel. Tänane võit kindlustaks Eesti koondisele alagrupist edasipääsu. Belgia meeskond on alagrupis kahe võidu ja ühe kaotusega kolmas. Veerandfinaalidesse pääsevad 6-liikmeliste alagruppide kaks parimat meeskonda.