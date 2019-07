Nõmme Kalju peatreener: sellise esituse pealt ei väärinud me kaotust

«Ma pole rahul tulemusega, kuid olen rahul mänguga. Kõik mehed jätsid endast väljakule maksimumi. Arvan, et sellise esituse pealt oli ülekohtune mäng kaotada,» alustas Kožuhhovski.

«Meil olid head pressingud ja üleminekud kaitsest rünnakusse, millest sündisid ka mitmed paljulubavad rünnakud. Muidugi tuleb arvestada, et selliste tiimide vastu ongi raske mängida esimene mäng võõrsil ja siis alles kodus.»

«Liliu vigastus on tingitud ülekoormustest. Tal on palju mänge olnud ning ta vajab puhkust. Täpsema järelduse saab teha alles pärast uuringuid,» kommenteeris Kalju loots võtmemängija Liliu seisukorda, mis sundis mehe juba esimesel poolajal platsilt lahkuma.

Aleksandr Volkovi ja Reginaldi puudumise osas jäi ukrainlasest peatreener kidakeelseks. «Ei tahaks vigastuste kohta täpsemaid asju avalikult arutada, sest see kuulub klubi siseasjade hulka. Meil on mängijad, kes suudavad puudujaid asendada.»

Siiski välistas ta kuulujutud, et mõlemad mehed oleksid klubist lahkumas. «Ei ole mõtet tühjast kohast tolmu üles keerutada,» vastas ta lühidalt, kuid tabavalt.

«Emotsionaalselt oleks Shkëndijaga raskem olnud mängida, sest kahel korral järjest see paratamatult nii on. Seega hea, et saime Luksemburgi meeskonna uueks vastaseks. Alustame peagi ettevalmistusega,» sõnas Kožuhhovski uue vastase kohta, kelle asemel oleks võinud tulla ka eelmises voorus alistatud Põhja-Makedoonia tšempion.