Sander Puri: olenemata kaotusest on hea minna vastu uuele euromängule

«Mängupilt oli oluliselt parem, kui esimeses mängus. Suutsime rohkelt ohtlikuid võimalusi luua. Teise poolaja esimesed kümme minutit olid eriti head ja tundus, et vastased olid sel hetkel ka kerges paanikas. Sealt oleks võinud viigiväravaga nõelata,» sõnas Kalju üks liidermängijaid Sander Puri.

«Teadsime, et esimesest kohtumisest saadud 0:5 kaotusest on võimatu välja tulla. Seega võtsime tänast mängu eraldiseisvana, mille pealt on hea vastu minna uuele euromängule.»