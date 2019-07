Sander Puri: hoolimata kaotusest on siit hea edasi minna

«Mängupilt oli oluliselt parem, kui esimeses kohtumises. Täna suutsime ka ise mitmeid ohtlikke olukordi luua. Teise poolaja esimesed 10 minutit olid eriti head, tundus, et ka vastased olid kerges paanikas. Sealt oleks võinud viigiväravaga nõelata,» sõnas Kalju üks liidermängijatest.

«Esimesest mängust saadud 0:5 kaotuse järel teadsime, et edasipääsu võimalused on lootusetud. Võtsime tänast mängu eraldiseisvana ning sellise tubli esituse pealt on hea minna vastu uuele euromängule.»