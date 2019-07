Tennise imelaps Coco põrus Washingtonis esimeses ringis

Gauff kommenteeris võistlust uudisteportaalile AFP: «Igast kaotusest on midagi õppida. Ootan põnevusega USA lahtiseid ning loodan, et teen seal hea tulemuse. Ma pean enda mängu kallal tööd tegema, et mängida agressiivsemalt ning ennast väljakul veidi rohkem usaldada.»

Coco Gauff’i elu muutus pärast Wimbledoni drastiliselt, kui meedia ja inimeste tähelepanu tunduvalt suuremaks muutus. Tema mänge käivad vaatamas väga paljud toetajad. «Ma olen kõikide toetuse eest tänulik,» ütles Gauff ja lisas «Ma arvasin, et see tähelepanu hajub mõne nädalaga, aga tundub, et inimesed on endiselt elevil.»