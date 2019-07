Semenya ei saa tänavusel kergejõustiku MMil võistelda

Lõuna-Aafrika jooksja sõnas, et on küll pettunud, kuid jätkab enda inimõiguste alast võitlust

Semenya on kaks korda kaevanud edasi IAAFi otsuse, mille järgi ta ei saa ilma ravimeid tarvitamata võistelda ning Šveitsi ülemkohus peataski kevadel selle otsuse. Nüüd on aga Šveitsi ülemkohtu otsus ümber lükatud.

IAAF sõnul on reegel vajalik, et kaitsta naissportlasi ning on lükanud tagasi väite, et see määrus tekitab soolist võrdõiguslikkust.