Lõuna-Korea jalgpallifännid pöörduvad kohtusse, sest Ronaldo jäi sõprusmängus pingile

Mängu korraldajate sõnul oli Ronaldo lepinguga kohustatud vähemalt 45 minutiks väljakule tulema kuid seda ei juhtunud, kirjutab BBC Sport.

Kui pettunud fännid nägid, et jalgpallitäht mängu ei ole tulemas, hakati isegi hüüdma tema suurima konkurendi Lionel Messi nime.

Nüüd on mitmed inimesed pöördunud Lõuna-Korea pealinnas Seoulis asetseva advokaadibüroo Myungani poole, et korraldajad kohtusse anda.

Fännid nõuavad kompensatsiooniks pileti raha tagasi ning 1 miljoni woni (umbes 760 eurot) suurust hüvitist vaimse ahastuse põhjustamise eest.

«Tavaliselt tagastatakse inimestele sellisel juhul ainult piletiraha, kuid praegu on tegu erijuhtumiga, sest firma kasutas läbi valereklaami ära jalgpallitähe fänne,» rääkis firma advokaat Reutersile.

«Vaimse ahastuse osas ütlen nii palju, et osad neist on metsikud fännid. Nende jaoks on praegune juhtum väga raske, sest nad armastavad Ronaldot ning tahavad teda kaitsta, kuid hetkel ei ole see võimalik,» lisas advokaat.

«Hetkel on kaks isikut, kes on korraldajad kohtusse kaevanud, aga me oleme palju kõnesid saanud ja ma usun, et umbes 60 000 inimest liitub hagiga.»

Robin Chang, kes on mängu korraldanud firma The Fasta tegevdirektor, puhkes telekanalile SBS antud intervjuus nutma ning kinnitas, et Portugali superstaar oleks lepingu järgi pidanud 45 minutit mängima.

Chang tunnistas, et sai alles teisel poolajal teada, et 34-aastane jalgpallur ei võta mängust osa.