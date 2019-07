«Powerstage»: kas keegi suudab Soomes Tänakule ja Järveojale konkurentsi pakkuda?

Aava räägib saate alguses, kas tiimid jäid Rally Estoniaga rahule ja kui palju oli suurel spordipeol publikut. «Kui eelmisel aastal oli uuringute järgi 36 100 unikaalset pealtvaatajat, siis seekord tuli tunnetuslikult 40 000 täis,» kommenteeris Aava. «Tarmo Hõbe usub, et tuli isegi 50 000, aga see uskumine ei maksa midagi. Ma loodan väga, et see 50 000 tuli täis, aga täna ma jääksin selle 40 000 juurde. Ootame uuringu tulemused ära, aga usun, et eesmärk sai täidetud,» lisas Aava.