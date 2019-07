Eesti koondise poolkaitsja siirdub Soome kõrgliigasse

«Ma olen FC Floras pikalt mänginud ning seal ka kapten olnud. Samuti olen ma mänginud Norras. Väljakul on minu tugevusteks töökus ning head liidriomadused. Ma olen loov mängija, kellele meeldib palli kontrollida. Mind on meeskonda soojalt vastu võetud. Ma loodan, et klubi toetajad jäävad minuga rahule ning kavatsen alati anda endast 100%. Ma tahan, et me oleks kõik koos edukad,» sõnas Lepistu FC Lahti pressiteenistusele.

FC Lahti peatreener Sami Ristilä avaldas Lepistu liitumise üle rahulolu ning loodab, et eestlane elab kiirelt tiimi sisse. «Me saime kogenud mängija, kes on mänginud rahvusvahelisel tasemel mänge. Meie poolkaitse oli natuke liiga õhuke ning ta aitab seda täiendada. Lepistu puhul on tegu kaitsva poolkaitsjaga, kes sobib meeskonnakaaslastega hästi kokku. Me oleme teda pikka aega soovinud enda ridadesse. Samuti on ta kursis põhjamaade kliimaga, nii et oktoobrikülm ei tule talle üllatusena.»