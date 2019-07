Venus Williams pidi tunnistama põlveoperatsioonilt võistlustulle naasnud Mattek-Sands’i paremust

«Ausaltöelda tundsin ennast hästi juba pärast esimest setti, kuid ma ei tundnud, et ta on mul peos enne, kui tema kätt surusin,» kommenteeris tennisist magusat võitu.

Põlveoperatsioone ning taastumisprotsessi kommenteeris Mattek-Sands järgmiselt: «Osake minust oli löödud, et ma uuesti mängimise lõpetama pean ning taastumist pean alustama. Samas on mul hea meel, et ma oma põlvevalust lahti sain. Olen palju läbi valu mänginud, kuid mingi hetk pead lihtsalt oma keha kuulama. Muud lahendust, kui operatsioon ma ei leidunud ning pärast seda operatsiooni sain tennise mängimiseks nö teise elu.»