Vips järgmisest etapist: see on väljakutse, mida naudin ja ootan väga

«Silverstone’is oli meil hea nädalavahetus, mina võitsin esimese sõidu ja meeskond sai kodurajal kaks võitu,» sõnas Vips tiimi pressiteate vahendusel. «Ungaris võib kõrge temperatuur rehvidele keeruliseks osutuda. See on ka sõitjatele keeruline, aga see on kindlasti väljakutse, mida naudin ja ootan väga. Rada on samuti väga keeruline, mis tähendab, et palju sõltub sõitjast.»