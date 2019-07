Tänak: tunnen end Toyotaga väga kindlalt

Pikalt on siiski arutatud seda, kas stardijärjestuse paikapanemiseks peaks leidma teistsuguse lahenduse. «Minu arust on reeglid praegu mõistlikud. Need tekitavad üldseisus suuremat konkurentsi, kuna reedeti kaotame üsna palju aega ja laupäeval peame seepärast rohkem pingutama. Seda on kõigil palju huvitavam jälgida. Loomulikult sooviksin igat rallit heal stardipositsioonil alustada, kuid praegune olukord on spordile kasulikum,» rääkis Tänak.