Eesti võitis MMil kaks medalit

Eesti eest oli väljas 11 liikmeline koondis. Teine võistluspäev algas eestlaste jaoks hästi. Hommikustest ujumistest pääsesid õhtusesse finaali neli sportlast: Ann Ly Maiki ja Aleksandra Vassiljeva 100 m akvalangi ujumises 3. ja 4. ajaga ning poistest samal alal Daniel Zmogin ja David Lasman 5. ja 8. ajaga. Samuti üllatas segateatenelik 4 x 50, kes pääsesid finaali paremuselt teise ajaga.

Õhtuses finaalis olid esmalt stardis tüdrukud, kellest Ann Ly Maiki saavutas pronksmedali 100 meetris, edastades neljandaks tulnud Ungarlannat seitsme sajandikuga. Kaks esimest kohta hõivasid Venemaa esindajad Tatjana Prichina ja Olesja Ermaliuk.

Poistest parandas viie sajandikuga Lasman Eesti noorterekordi ja saavutas 6. koha, Zmogin oli uue isikliku rekordiga seitsmes. Teatenelik koosseisus Aleksei Popov, Aleksandra Vassiljeva, Daniel Zmogin ja Lia Tsugunova, tegid finaalis suurepärase esitluse ja saavutasid 3. koha, parandades hommikul püstitatud Eesti rekordit üheksa sajandikuga. Esikoha teenis Venemaa ja Türgi platseerus.

Peatreener Vladimir Kunitsõn ütles:«See on uskumatu, noored on supertublid. Arvestades siinseid ilmaolusid, kus õhutemperatuur on üle 40 kraadi ja võistlused toimuvad avatud ujulas, on sportlste tulemused suurepärased.»

« Meil on hetkel väga tugev noortemeeskond. Esimesena saavutas suurepärase tulemuse Lia Tsugunova, kes pääses 100 meetri lestaujumises finaali ja täna jätkasid kõik väga tugevate etteastetega. Eriti rõõmustav on see, et pooled sportlased on noored veel ka järgmisel ja ülejärgmisel aastal,» jätkas Kunitsõn hoolealuste kiitmist.