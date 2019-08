Kalev/Cramoga liitub Janari Jõesaar

«Otsus Kalev/Cramoga sündis lihtsalt, kuna välismaalt rahuldavat pakkumist ei tulnud ja otsustasin Kalev/Cramoga diili teha,» sõnas Jõesaar Korvpall24.ee portaalile ja kinnitas, et taas on tehingus sees klausel, mis võimaldab mängumehel parema pakkumise korral piiri taha siirduda.

25-aastane ja 198 cm pikkune Jõesaar kuulus mullu Eesti meistriklubi hingekirja kuni veebruari lõpuni, kui siirdus Hispaania kõrgliigas mängiva Tenerife Iberostari ridadesse. Seal jäi tema roll paraku tagasihoidlikuks ning eestlase arvele jäi kuue mänguga keskmiselt 12 minutit, 3 punkti, 2,3 lauapalli ja 0,5 resultatiivset söötu. Tugevuselt kolmandas eurosarjas ehk FIBA Meistrite liigas pääses Jõesaar väljakule vaid korra, mängides 14,2 minutit ning kogudes selle ajaga 3 lauapalli ja ühe resultatiivse söödu.

Kalev/Cramo ridades läks Jõesaarel mullu hoopis paremini. VTB Ühisliigas jõudis ta eelmisel hooajal kaasa teha 17 mängus, kogudes keskmiselt 25,2 minutiga 8,9 punkti, 5,8 lauapalli ja 1,2 resultatiivset söötu. Samuti pääses ta VTB Ühisliiga tähtede mängule. Eesti-Läti korvpalliliigas kogus Jõesaar 17 kohtumises keskmiselt 22,4 mänguminutiga 11,2 punkti, 4,7 lauapalli ja 2,2 korvisöötu.

Kuna Jõesaare sõnul ei piirdu tema unistused korvpallurina Eesti liiga ja BC Kalev/Cramoga, siis loodab ta teha klubi ridades nii hea hooaja, et mõni tugeva liiga tiim temast taas huvituks. «Loomulikult ma annan endast kõik, et pärast poleks sees tunnet, kus mõtled, et pole endast maksimumi välja saanud,» lubas Jõesaar Cramo fännidele näidata vähemalt samasugust taset, mida võis tema esituses nautida eelmisel hooajal.

«Peatreeneriga ma ise pole veel juttu teinud ning kindlasti saab olema uus ja huvitav väljakutse. Tore on ka see, et palju Eesti poisse on Cramosse tagasi tulnud. Komplekteeritus tundub taas hea olevat ning konkurents saab olema korralik. Loodetavasti on ka kõik toredad inimesed ning saab olema mõnus koos trenni teha ja mängida,» lisas Jõesaar.

VTB Ühisliigas on Venemaa tiimid tegemas tõsist võidurelvastumist, kui järjest on palgatud üks staar teise järel. Jõesaar on seda kõrvalt jälginud ja tema sõnul teeb see nende tiimide näpistamise uuel hooajal seda magusamaks. «Ma ei oska võrrelda, kas tase kõvemaks läheb, aga NBA mehi tuleb juurde ja liiga esiots saab ehk ühtlasem olema.»

Jõesaar alustas korvpalli mängimist oma kodulinnas KK Taba 89, Tartu Salva ja TÜ/Rocki noortevõistkondades, misjärel siirdus 2011. aastal esmalt Hispaaniasse Zaragoza juurde ning sealt edasi USA-sse Sunrise Christian Academysse. Ülikoolikorvpalli mängis ta Ole Missi ja Texas-Pan Americani ridades. 2015. aastal Eestisse naasnud Jõesaar alustas 2015/2016 hooaega Rapla meeskonna juures, kuid liitus seejärel Rakvere Tarvaga. 2016/2017 hooajal mängis Jõesaar Tartu Ülikooli eest ning 2017. aasta juulis liitus ta Kalev/Cramoga, kellega tuli järgmise aasta kevadel ka Eesti meistriks.