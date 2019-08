Koduse motospordi suursündmus MMM toimub tänavu Tihemetsas

14. korda peetava võistluse algne idee, mille järgi tänaseni toimitakse on see, et hooaja lõpuosas oleks olemas ka üks võistlus motokrossi ja enduro sõitjate mehaanikutele, fännidele ja niisama motospordi huvilistele, kes muidu on läbi hooaja raja ääres kaasa elamise ja toetamisega tegelenud. 2006. aastal Viljandimaal, Holstre-Nõmmel alguse saanud MMM sõidetakse 2019. aastal 23.-24. augustil Tihemetsas, Lauri krossirajal.

Nagu ka varasematel aastatel on oodata ka tänavu rajale väga kirjut seltskonda, kokku on korraldajad arvestanud nagu ikka umbes 300 võistlejaga, kes jagunevad ära erinevatesse klassidesse. Läbi aegade on MMM’I põhiklass OPEN ja selles klassis saavad võistelda ainult need sõitjad, kes ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud mitte ühelgi motokrossi ega enduro võistlusel. Nii näeb sõitmas päris algajaid ja ka mõnda aega radadelt eemal olnud sõitjaid. OPEN klassi kõrval on ridamisi erinevaid klasse ja võib julgelt öelda, et oma klassi peaks leidma igaüks, kellel on piisavalt soovi ja tahtmist tsikkel sellel nädalavahetusel Tihemetsas Lauri krossirajal stardijoonele tuua. Nagu alati saab ka sellel aastal auhinnatud parim kostüüm ja traditsiooniliselt jagatakse auhindu paljudele ja mitte võistlustulemuse vaid pigem selle järgi, kas fortuuna sulle naeratab või mitte. Täpse ülevaate klassidest ja võistlustingimustest leiab Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni kodulehelt.

MMM’ile registreerimine algab samal lehel 1. augustil ja see lõppeb 20. augustil kell 12.00. Ka neil, kes enduuro klassis ei sõida, nimelt on enduuro start reedel, tasub juba reedel kohal olla. Nimelt toimub siis treening maailma tippudega ja see on väga hea võimalus on sõiduvormi parandada enne hooaja olulisemat võistlust.