«WRC rallisõitjad on üldse kõige ägedam kontingent spordis. Seal on nii palju omapäraseid karaktereid. Ehkki nad on konkurendid, on nad ühtehoidev pere. See miski, mis spordi juures mulle meeldib on see, et sporti teeme võistlusmomendi pärast, aga muidu üksteisel jalgu ei sae. Ja see on WRC-s väga hästi näha.»