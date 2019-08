Video: kuidas möödus Soome ralli testikatse esimene läbimine, mida rääkisid sõitjad?

Tänak rääkis, et paus oli mõnus ja ralli jaoks on saadud hea pakett kokku. «On olnud mõnus paus ja usun, et see tuli õigel hetkel. Oli mõnus natuke puhata ja ma olen taas elevil. Ma usun, et meil on ralliks hea pakett ja ootan kõva võitlust.»

Sebastien Ogier sõnas, et loodab edukat rallit. «Me loodame parimat ja tegime siin eduka testi. Eks ole näha, mis me nädalavahetusel teha suudame.»

Thierry Neuville soovib ralli konkurentide ees lõpetada, kuid möönab, et see ei saa olema kerge. «Ma pean nädalavahetuse lõpuks olema põhirivaalide ees, aga see ei saa olema kerge. Tegu on raske rajaga, aga me kavatseme kõvasti suruda.»

Suninen ütles, et autoga on head tööd tehtud ning nüüd selgub, kui hea see täpselt on. «Ma usun, et oleme autoga head tööd teinud ja see on eelmise aastaga võrreldes parem. Küsimus on vaid selles, et kui palju. Eks ole näha.»