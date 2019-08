Vesi on liiga külm! Ironmani ujumisvõistlus tuleb viimasel hetkel mujale kolida

Tulenevalt Ironmani reeglitest lühendatakse ujumisdistantsi, kui veetemperatuur on alla 15 kraadi ja ujumine jäetakse ära, kui veetemperatuur on alla 11,9 kraadi. Kuna Lennusadama juures on veetemperatuur langenud 11 kraadini, siis otsustasid korraldajad liigutada ujumisraja Harku järve, kus viimaste andmete järgi on veetemperatuur 18 kraadi.

Ironmani Tallinna peakorraldaja Ain-Alar Juhanson: «Võistlejad on treeninud ja tulnud Tallinnasse selleks, et läbida Ironmani võistlus täispikkuses. Lühendatud ujumisdistants või ujumise ärajäämine oleks neile väga suur pettumus. Seega otsustasime korraldustiimiga võtta kasutusse plaan B ning kolida ujumisraja Harku järve. Anname endast kõik, et hoolimata viimase hetke muudatustest pakkuda osalejatele parimat Ironmani kogemust.»