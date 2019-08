Kui Rootsi kõrgliigas on enam kui pool hooaega selja taga ja AIK püsib tiitliheitluses, siis Meistrite liigas on Rootsi klubi teekond selleks aastaks lõppenud. «Väga suur pettumus, nad suutsid praktiliselt mitte millestki lüüa kaks väravat. Uskumatu, kuidas jalgpallis on võimalik mänge kaotada,» kommenteeris Mets dramaatilist kordusmängu sloveenlaste Mariboriga.