Võitlusspordi vanameister: surmad poksis on harvad juhtumid, kuid karm reaalsus

«Sellised juhtumid on tõelised erandid. Olukorda võimendas asjaolu, et mõlemad poksijad surid juhuslikult väga väikeste vahedega. Karm reaalsus, aga vahel juhtub,» räägib 42-aastane Ruuder.

Venelase Dadaševi õnnetus oli endise profivõitleja arvates mitme asja kokkulangemise tulemus. «Kuna profipoksis on raundide arv suur, siis löökide kogusumma on võrreldes üksikute tugevate tabamustega veel hullem. Lisaks ei lõpetatud matši õigel ajal ära, kui ilmnesid esimesed vastunäidustused.»

Rain Ruuderi sõnul on ta karjääri jooksul suurematest vigastustest pääsenud, kuid ometi sülitab pärast selle ütlemist kolm korda üle vasaku õla. «Võitlusstiili poolest olen kaitsest lähtuv, seda tunnistab ka asjaolu, et mind pole kordagi nokauti löödud. Ei tea siis, kas on tegemist kõva pea või puhta vedamisega.»