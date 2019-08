Premium liigas peetakse täna ja homme neli kohtumist

Kaks tiimi on senise hooaja jooksul kohtunud kahel korral. Kohe esimeses voorus tehti Sepa kunstmuruväljakul 2:2 viik ning mai lõpus oli Maardu koduplatsil tartlasest üle 2:1. Tabelis on parem seis aga Tammekal, kes paikneb 20 punktiga kuuendal kohal, Maardu peab 12 silma juures leppima 10. positsiooniga.

Kell 19.00 on Tallinna FCI Levadia A. Le Coq Arenal võõrustamas Tallinna Kalevit, keda neil on sel hooajal õnnestunud 5:1 ja 6:1 võita. Tabelis paikneb Levadia 50 silmaga teisel kohal, Kalev jääb 13 punktiga 9. positsioonile. Kell 19 kõlab avavile ka Hiiu staadionil, kus Nõmme Kalju on võõrustamas FC Kuressaaret. Aprilli lõpus tegid kaks tiimi Saaremaal 0:0 viigi, 17. mail sai Kalju koduväljakul raske 3:2 võidu. Enne laupäeva hoiab 20 mänguga 40 punkti kogunud Kalju neljandat kohta, Kuressaare jääb 17 punkti juures 7. tabelireale.