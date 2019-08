Järelvaadatav: Eesti U18 koondis võttis veerandfinaalis vastu valusa kaotuse

Mängust on võimalik jälgida otsepilti, mis kannab üle kell 18.30 algavat võistlust.

Täna veerandfinaalis Põhja-Makedooniaga kohtunud Eesti U18 koondis jäi Makedoonia eakaaslaastele alla 57:92. See tähendab, et neil on võimalus püüda 5.-8. kohta, kuid esinelikusse nad enam ei pretendeeri.