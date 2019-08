Galerii: pea 1500 jalgratast on homseks Ironmani võistluseks valmis

Praeguseks võistlusele on registreerunud 916 individuaalset osalejat ja 61 kolmeliikmelist meeskonda. Kõige rohkem osalejaid on Eestist (282), järgmisena on esindatud Soome, Suurbritannia, Venemaa ja Hiina. Kokku on võistlejaid 50 riigist. Teiste hulgas võistlevad näiteks ka Korea, Maroko, Argentiina, Saudi Araabia ja India esindajad.