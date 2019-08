Eesti veemotosportlane võitis enda kuuenda maailmameistritiitli

Sellest hooajast Tallinnas treeniva Arandi põhiklassideks on ringrajapaatide klass F-4 ja klass GT-30. Klassis GT-30 valmistub ta kehtiva maailmameistrina augusti teisel nädalavahetusel Soomes Kotkas MM-tiitlit kaitsma.

Arand võttis kutse vastu, võttis kaasa kiivri ja kombinesooni ning sõitis koos isaga Rootsi, teadmata mis neid seal ees ootab. Varasemalt Arand selliste kaatritega sõitnud ei olnud. Wiberg Racing andis neile võistluskaatri ja kaaspiloodiks tuli rootslanna Mathilda Wiberg, kellega Arand on varasematel aastatel noorteklassis GT-15 koos võidu sõitnud. Esimesel võistluspäeval õnnestus neil tunnike trenni teha ja edasi ootasid juba stardid. Arand ei osanud sellel hetkel veel midagi arvata, kuna võistluspaatide, millega Stefan varem sõitnud on ja võistluskaatrite vahe sõiduomadustes ja käitumises on väga suur.