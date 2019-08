M-Spordi juht Millener: teeme kõik Tänaku palkamiseks

See aitab meil olla piisavalt konkurentsivõimelised võrreldes tehasemeeskondadega ja näidata sõitjatele, et ka meie masinaga võib võidu nimel heidelda,» sõnas M-Spordi juht Richard Millener.

Suure arengu läbi teinud noor soomlane Teemu Suninen on tasa ja targu tõunud M-Spordi suurimaks lootuseks. «Meie suurim ootus Soomes on kindlasti Teemu Sunineni õnnestumine. Hea ralli korral võib ta korrata Sardiinia tulemust ja poodiumile tõusta. Tähtis on ka säilitada kõrge koht üldarvestus, kus ta on hetkel neljandal positsioonil,» jätkas Millener.

Rally Estonial tabas M-Sporti aga suur tagasilöök, kui pärast rallit selgus, et vigastada on saanud nende perspektiivikas sõitja Elfyn Evans. Ta näitas Lõuna-Eestis pärast tehnilistest probleemidest jagusaamist suurepärast kiirust. Kindlasti võidelnuks ta Soomes kõrges mängus. «Kõige suurem kahju on kindlasti Elfyn Evansi eemalejäämine Soomest, kuna ta näitas Rally Estonial väga head minekut. Tervis on elus siiski kõige olulisem ning arstidega arutatud otsusena peab ta kodus puhkama ja oma seljale rahu andma. Ei ole mõistlik võtta mõttetuid riske, mis võivad vigastust veelgi süvendada, sest sarnaselt Eestiga on ka siin palju hüppeid. Vigastatud seljale mõjuvad põrutused kurnavalt. Loodan, et ta on järgmisel, Saksamaa rallil tagasi stardis, kuid see selgub hiljem, kui on tehtud uued meditsiinilised uuringud ning arstid annavad nii talle kui ka meile rohelise tule,» jäi Millener optimistlikuks.

Pole saladus, et soovime Ott Tänakut näha meie ridades rallisid sõitmas ning Malcolm Wilson teeb kõik endast oleneva, et koguda piisavalt suur summa, mis rahuldaks teda.

M-Spordi juht Richard Millener

Erinevalt Toyotast, Hyundaist ja Citroënist ei ole M-Sport tehasemeeskond ning see raskendab nende võimalusi. Raha proovitakse hankida pea igast võimalikust allikast ning ka sõidumehed ise peavad palju panustama. «Praegune olukord rallis on väga keeruline, eriti sõitjate seisukohalt. Ralliautode ülalpidamine ning hooldus on niivõrd kallis, et sõitjate omapanus peab olema üsnagi suur, kuid kui tulemused pole piisavalt head, võib see paljudele üle jõu käia. Tulemuste tegemiseks vajab sõitja kogemusi, mida saab hankida vaid sõites, ehk tegemist on vaat et võimatu ülesandega,» selgitas Millener hetkeseisu rallimaailmas.

Soomes pidi kolmanda sõitjana M-Sporti esindama praegu töötu Hayden Paddon, kes tegi testisõidul aga raske avarii. Õnneks on nii sõitja kui ka kaardilugejaga kõik korras, kuid auto sai niivõrd kõvasti kahjustada, et katkestada tuli juba enne võistlust. «Jube kahju on Hayden Paddonist, kes nägi nii palju vaeva naasmaks WRC-sarja ning läbis testid väga hästi, kuid väike viga rikkus kogu tema nädalavahetuse. Auto sai nii palju viga, et selle korda tegemine oli nii lühikese ajaga võimatu. Asendussõitja kaasamine on alati riskantne, kuid see oli meie valik. Kahju, et asjad sedasi läksid. Saatsime juba auto tagasi Inglismaale, et see saaks võimalikult kiiresti töökorda. Hayden läks samuti koju, kuna nägime, et ta ei taha pärast sellist pettumust enam siin olla,» mõtiskles Millener.