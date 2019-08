Vaata, kes juhivad Eesti discgolfi meistrivõistlusi

Võistlused toimuvad Kõrvemaa matka- ja suusakeskuse Prodigy rajal ning Kiiu discgolfi pargis. Kokku on osalejaid 260 ning võisteldakse seitsmes divisjonis - naiste Open, meeste Open, juuniorid kuni 18, naised 40+, mehed 40+, mehed 50 + ja mehed 60+ . Finaalring mängitakse pühapäeval Kõrvemaal ning sinna pääsevad pooled kõikide divisjonide mängijatest.

Mehed Open: peale teist päeva juhib võistlust valitsev Eesti meister Albert Tamm tulemusega 17 viset alla par-i. Albert on mõlemal ringil olnud parim. Vaid teisel ringil viskas samaväärse tulemuse Mats-Eerik Tõhk, kes mõnevõrra üllatuslikult paiknebki peale kahte päeva teisel kohal tulemusega -14. Kolmandat-neljandat kohta jagavad Kristjan Allemann ja Kristo Raik tulemusega -10. 5.-6. jagavad Joosep Stomma ja 2018. aasta Eesti meister Silver Lätt tulemusega -9.

Naised Open: Võistlust juhib Madli Vaht, kes tänu väga heale esimesele ringile on liider tulemusega 2 viset üle par-i. Mõnevõrra üllatuslikult on teisel kohal 2018. aastal Euroopa parimaks naismängijaks kuulutatud Kristin Tattar, kelle esimene ring ebaõnnestus. Tattar tegi väga tugeva teise päeva ja kerkis päeva lõpuks teisele kohale tulemusega +5. Kolmandal kohal asetseb hetkel Maris Perendi tulemusega +6 ja neljandal kohal on Anneli Tõugjas +7ga.