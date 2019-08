Taavi Libe: gladiaatorite kõrgajast pärit dogmad on visad kaduma

Aga kas tegelikult on midagi muutunud? Spordisuvi toob järjepanu uudiseid Põhja-Ameerika profiliigade noormängijate valikutest. Kui palju on 21. sajandil demokraatlikus maailmas sündmuseid, kus plaksutades elatakse kaasa üritusele, mille käigus rivistatakse vabad inimesed joonele ning neil puudub sisuliselt võimalus kaasa rääkida selles, millisesse Põhja-Ameerika nurka ja millise koosluse keskele neid tööle suunatakse. Orjaturg? Või võtame jalgpalli, kus suve üks peamisi teemasid on see, et Real Madridi peatreener Zinedine Zidane ei luba Walesi superstaarile Gareth Bale’ile võimetekohast mänguaega, aga Bale ei saa kuidagi klubist minema ka. Pantvangidraama? Sportlaste õigusi on nii pikalt alla surutud, et me oleme sellega ära harjunud. Tänapäeval veel eriti, sest tundub, et kosmilised summad, mida parematele profisportlastele makstakse, on piisavad, et väntsutused kinni taguda.