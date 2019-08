Levadia jalgpallur saadeti Eestist välja

Levadia pressiesindaja Indrek Petersoo ütles Soccernet.ee-le antud kommentaaris, et tegu oli tõepoolest nende mängijaga. «Fakt on see, et hetkel ta meie meeskonnaga koos ei ole ja on välja saadetud. Loeme teda enda mängijaks, sest ta on lepinguga endiselt Levadiaga seotud, aga ei saa seda täita. Otsime võimalust loosse selgust tuua ja uurime, kuidas ta saaks oma karjääri Levadias jätkata,» lisas Petersoo jalgpalliportaalile.