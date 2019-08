PM Soomes. Mikkelsen: anname endast kõik, et Ogier enda selja taga hoida

Mikkelsen alustas võistluspäeva kuuendalt positsioonilt ning oli laupäeval ralli üks kiiremaid mehi. «Me oleme terve päeva kõvasti vaeva näinud, et Ogier'st mööduda ja põnev on olnud see, et kord on üks peal ja siis jällegi teine,» sõnas rõõmsas tujus Mikkelsen.