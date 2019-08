Jörgen-Matthias Talviku ei pääsenud küll Belgias löögile, kuid on endiselt EMi medali konkurentsis

Kehvema stardi teinud Jörgen-Matthias Talviku ei suutnud sõidu jooksul kuidagi oma tavapärast kiirust leida. Ta pidi pikka aega vaeva nägema, et top 20 sisse esmalt tõusta. Sõidu teises pooles õnnestus tal veel mõned möödasõidud teha ning finišis oli Talviku viieteistkümnendana. Talviku kahjuks olid tema lähimad konkurendid aga kõik tasemel ja võtsid kõrgeimad kohad. Sõidu võitis sarja kindel liider Mattia Guadagnini (Itaalia, Husqvarna), teise koha teenis Simon Laengenfelder (Saksamaa, KTM) ja kolmanda koha Tom Guyon (Prantsusmaa, KTM).

Etapi kokkuvõttes teenis Jörgen-Matthias Talviku kaheksateistkümne punktiga 12. koha. Meico Vettik oli kolme punktiga kahekümneteine. Etapivõidu teenis 47 punktiga Simon Laengenfelder. Samade punktidega oli teine Mattia Guadagnini. Kolmanda koha sai 40 punktiga Tom Guyon. Enne viimast etappi on Talviku 165 punktiga viiendal kohal. Kolmas koht hooaja kokkuvõttes on veel võimalik ja sellest lahutab Talvikut 10 punkti. Kolmandale kohale tõusis tänase etapi võitja Laengenfelder. Liider on 265 punktiga Guadagnini.