Tänak suurendas üldarvestuses konkurentidega vahet

Tänakul on pärast Soome rallit tabelis kirjas 180 punkti. Tema järel tuleb teisel kohal prantslane Sebastien Ogier (Citroen) 158 punktiga ja kolmandat kohta hoiab belglane Thierry Neuville (Hyundai) 155 punktiga.

Neljandat kohta hoiab endiselt uelslane Elfyn Evans (M-Sport), kes on kogunud 78 punkti, kuid pidi Soome ralli Rally Estonial saadud vigastuse tõttu vahele jätma.

Viiendaks tõusis Soome rallil head kiirust näidanud Norrakas Andreas Mikkelsen (Hyundai), kellel on koos 71 punkti. Tema taha langes soomlane Teemu Suninen, kellel on koos 66 punkti.

Meeskondlikus arvestuses hoiab esikohta Hyundai, kellel on kogunenud 262 punkti. Teisel kohal on Toyota 238 punktiga ning kolmas on Citroeni meeskond 198 punkitga. Tiimide arvestuses neljandat, ehk viimast, kohta hoiab Tänaku eelmine leivaisa M-Sport.