PM Soomes. Neuville: oleme tulemusega rahul, kuna polnud enamaks suutelised

Kuigi Neuville säilitas vahe Ogieriga, siis Ott Tänakust jääb ta maha 25 punktiga. «See, et Tänak on nii palju ees ei tähenda veel midagi, kuna eelmisel hooajal olin mina ka 27 punktilises eduseisus võrreldes konkurentidega, kuid ei suutnud seda maailmameistritiitliks realiseerida. Viis etappi on veel jäänud ja osa neist saab Tänakule olema keerulised,» kalkuleeris belglane hetkeseisu üldtabelis.